Merz will mehr Staaten als sicher einstufen

CDU-Chef Friedrich Merz will weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären lassen, um Flüchtlinge schneller abschieben zu können. "Moldau, Georgien, Tunesien, Marokko, Algerien oder Indien sind Herkunftsstaaten mit Anerkennungsquoten im Promillebereich", sagte der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Diese Länder müssen als sichere Herkunftsländer anerkannt werden, damit wir sofort dorthin zurückführen können." Die Bundesregierung hatte am Mittwoch beschlossen, Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer einzustufen, um Asylverfahren zu verkürzen. Bei sicheren Herkunftsstaaten nehmen die deutschen Behörden an, dass den Asylsuchenden keine staatliche Verfolgung droht. Merz warf den Grünen vor, sie wollten "bei den sicheren Herkunftsländern nicht mit sich reden lassen". "Wir haben es mit der zweiten großen Flüchtlingskrise nach 2015/16 zu tun", sagte er.