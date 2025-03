Besonders stark gingen die Asylanträge in Deutschland zurück. In der Bundesrepublik, die als bevölkerungsreichstes Land Europas traditionell eines der Hauptzielländer ist, zählte die EUAA rund 237 000 neue Anträge. Das sind 92 000 weniger als im Jahr 2023, ein Minus von fast 30 Prozent. Damit war Deutschland zwar auch 2024 erneut das Land mit den meisten Asylanträgen, die Bedeutung als wichtigstes Zielland nahm jedoch spürbar ab. Die Zahlen der EUAA unterscheiden sich geringfügig von Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, das 2024 knapp 230 000 Anträge zählte.

Die meisten Antragssteller kamen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan, Venezuela und der Türkei

Demgegenüber blieben die Zahlen in anderen großen EU-Staaten wie Spanien (169 000) sowie Frankreich und Italien (jeweils 159 000) nahezu gleich. Betrachtet man die Zahl der Asylbewerber im Verhältnis zur Bevölkerung, lagen jedoch vor allem die Mittelmeerinsel Zypern und Griechenland an der Spitze. Großbritannien ist nach seinem Austritt aus der EU in dieser Statistik bereits seit Jahren nicht mehr dabei. Die meisten Antragssteller kamen aus Syrien (151 000), gefolgt von Afghanistan (87 000), Venezuela (74 000) und der Türkei (56 000). Mit Ausnahme von Venezuela gingen aber auch diese Zahlen deutlich zurück.Die sogenannte Anerkennungsquote - also der Prozentsatz der Fälle, in denen Migranten tatsächlich auch Asyl bekamen - lag bei 42 Prozent. Eine Quote, die sich damit auf dem Niveau der Vorjahre bewegt. Fast die Hälfte aller Asylbewerber kam aus Staaten, deren Bürger in der Regel geringe Chancen auf Asyl haben. Dazu gehören etwa Bangladesch, Marokko und Tunesien.

Der Umgang mit Migranten gehört seit Jahrzehnten zu den großen Streitthemen der europäischen Politik. Die EU arbeitet inzwischen mit nordafrikanischen Staaten zusammen, um Migranten von der Flucht nach Europa abzuhalten. Bei Versuchen, mit oft kaum seetüchtigen Booten das Mittelmeer zu überqueren, kommt es immer wieder zu tödlichen Katastrophen.