Wenn über Menschen gesprochen wird, die in Deutschland Asyl beantragen, ist häufig von „illegal einreisenden Flüchtlingen“ die Rede – und viele haben dabei die vielen jungen Männer vor Augen, die vor zehn Jahren nach Deutschland kamen. Doch 80 Prozent der Erstanträge betrafen im vergangenen Jahr entweder Frauen (40,6 Prozent) oder Kinder unter 16 Jahren (39,5 Prozent). Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor.