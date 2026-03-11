Wenn über Menschen gesprochen wird, die in Deutschland Asyl beantragen, ist häufig von „illegal einreisenden Flüchtlingen“ die Rede – und viele haben dabei die vielen jungen Männer vor Augen, die vor zehn Jahren nach Deutschland kamen. Doch 80 Prozent der Erstanträge betrafen im vergangenen Jahr entweder Frauen (40,6 Prozent) oder Kinder unter 16 Jahren (39,5 Prozent). Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor.
Flucht und MigrationGeflüchtete sind oft weiblich oder sehr jung
Etwa 80 Prozent der Menschen, die 2025 in Deutschland Asyl beantragt haben, waren Frauen, Kinder und Jugendliche. Die Linke warnt vor einer „Dämonisierung und Entrechtung“ der Schutzsuchenden.
Von Claudia Henzler
