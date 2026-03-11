Zum Hauptinhalt springen

Flucht und MigrationGeflüchtete sind oft weiblich oder sehr jung

Lesezeit: 2 Min.

Rund 40 Prozent der Asylanträge kommen von unter 16-Jährigen: Geflüchtete Jugendliche in Frankfurt beim Unterricht in einer Erstaufnahmeeinrichtung für unbegleitete Minderjährige.
Rund 40 Prozent der Asylanträge kommen von unter 16-Jährigen: Geflüchtete Jugendliche in Frankfurt beim Unterricht in einer Erstaufnahmeeinrichtung für unbegleitete Minderjährige. Florian Wiegand/dpa

Etwa 80 Prozent der Menschen, die 2025 in Deutschland Asyl beantragt haben, waren Frauen, Kinder und Jugendliche. Die Linke warnt vor einer „Dämonisierung und Entrechtung“ der Schutzsuchenden.

Von Claudia Henzler

Wenn über Menschen gesprochen wird, die in Deutschland Asyl beantragen, ist häufig von „illegal einreisenden Flüchtlingen“ die Rede – und viele haben dabei die vielen jungen Männer vor Augen, die vor zehn Jahren nach Deutschland kamen. Doch 80 Prozent der Erstanträge betrafen im vergangenen Jahr entweder Frauen (40,6 Prozent) oder Kinder unter 16 Jahren (39,5 Prozent). Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor.

Integrationskurse
:„Herr Dobrindt will ja vielleicht auch später von jemandem gepflegt werden, der ihn versteht“

Noch nie haben so viele Geflüchtete Deutsch gelernt, noch nie war das Ziel so klar: Integration. Seit Alexander Dobrindt angekündigt hat, die Kurse nur noch für wenige anzubieten, stellt sich die Frage: Warum wird hier Fortschritt so zertrümmert?

SZ PlusVon Markus Balser, Georg Ismar (Text) und Sebastian Gabsch (Fotos)

