Von Markus Balser und Simon Sales Prado, Berlin

Viel wurde in den vergangenen Monaten in Deutschland über Migration und den Umgang mit Geflüchteten diskutiert. Über die Asylpolitik der EU und das Sterben an den Außengrenzen, zuletzt über sichere Herkunftsländer und Abschiebungen. Wie hart die Debatten an manchen Orten geführt werden, lässt sich gerade in Brandenburg beobachten, wo SPD, CDU und Grüne gemeinsam regieren. Nur ein kleines Beispiel aus der Sommerpause: Während die grüne Integrationsministerin bei Willkommensinitiativen vorbeischaute und sich dagegen aussprach, Migration als Problem wahrzunehmen, besuchte der Landeschef der CDU die bayerische Grenze und warnte vor Schönfärberei.