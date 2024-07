Asyl:Schutz auch ohne Pass

Wer in Deutschland um Asyl bittet, hat große Chancen, als schutzbedürftig anerkannt zu werden – und zwar unabhängig davon, ob er oder sie mit gültigen Papieren über die Grenze kommt. Neue Zahlen zeigen, dass die Anerkennungsquoten bei Flüchtlingen weiterhin hoch sind: Etwa zwei von drei Asylanträgen, über die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( Bamf ) zuletzt inhaltlich entschieden hat, waren erfolgreich, allerdings sinkender Tendenz.

Das geht aus Tabellen hervor, mit denen das Bundesinnenministerium eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Clara Bünger beantwortet hat und die der Süddeutschen Zeitung vorliegen.

Die Anträge von Syrern und Afghanen werden fast immer anerkannt

Demnach lag diese sogenannte „bereinigte Schutzquote“ 2023 bei 68,6 Prozent und in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres bei 63,5 Prozent. 2022 hatte diese Quote noch mit 72,3 Prozent einen Höchststand erreicht.

Nicht eingerechnet in diese Quote sind jedoch Anträge, die das Amt zurückgewiesen hat, ohne die Gründe des Asylgesuchs überhaupt anzuschauen. Das geschah bei etwa 65 000 der 260 000 Fälle, die das Bamf im vergangenen Jahr bearbeitet hat. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Asylbewerber, für deren Gesuche nach den Regeln der EU andere europäische Staaten zuständig sind oder die dort bereits Schutz gefunden haben.

In den vielen übrigen Fällen, in denen das Bamf inhaltlich entschied, gewährte es Flüchtlingen aus zwei der drei Hauptherkunftsländern fast immer Schutz: 2023 sprach es 99,9 Prozent, von Januar bis April 2024 sogar glatten 100 Prozent der Geflüchteten aus dem Bürgerkriegsland Syrien Schutz, bei Asylbewerbern aus dem von den islamistischen Taliban beherrschten Afghanistan lag diese Quote 2023 bei 98,7 und zuletzt bei 97,1 Prozent.

Antragsteller aus dem dritten Hauptherkunftsland Türkei haben nur geringe Aussicht auf Anerkennung: 2023 wurden lediglich 17,8, im ersten Drittel des Jahres 2024 gar nur 12,7 Prozent der Anträge von Türken positiv beschieden.

Nur etwa die Hälfte der Geflüchteten hat gültige Papiere

Mit gültigen Identitätspapieren kommt dabei nur etwa die Hälfte der Geflüchteten über die Grenze, 2023 hatten 47,8 Prozent, im ersten Jahresdrittel 2024 gar 56,4 Prozent weder Pass noch Ausweis dabei.

Besonders Flüchtlinge aus politisch chaotischen Ländern wie Guinea, Somalia und Pakistan konnten nur in den wenigsten Fällen Papiere vorlegen – viele von ihnen hatten auch nie welche: Laut Zahlen des Kinderhilfswerks Unicef sind etwa in Somalia lediglich drei Prozent der Kinder unter fünf Jahren überhaupt staatlich registriert.

Auf den Ausgang ihrer Asylverfahren wirkte sich das Fehlen der Ausweisdokumente jedoch kaum aus: 2023 beschied das Bamf immerhin 67,7 Prozent der passlosen Asylbewerber, schutzbedürftig zu sein; bei Schutzsuchenden, die ihre Pässe vorlegten, war diese Quote mit 70,4 Prozent nur unwesentlich höher.

Benötigen Syrer und Afghanen noch subsidiären Schutz?

Auch zum neuerdings umstrittenen subsidiären Schutz liefert das Bundesinnenministerium Zahlen. Diese Form des Schutzes, rechtlich fest verankert in einem der EU-Gründungsverträge, wird Flüchtenden zuerkannt, die zwar in ihrer Heimat nicht individuell oder als Gruppe verfolgt werden, denen aber dort dennoch ernsthafter Schaden droht. In der Praxis wurde er bisher vor allem Asylsuchenden aus Syrien gewährt.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und CSU-Chef Markus Söder halten ihn nun für Afghanen und Syrer für nicht mehr angebracht, weil die Bürgerkriege in deren Heimatländern abgeflaut seien. Allerdings haben laut Innenministerium mehr als 90 Prozent der Syrer, die zuletzt diesen Schutzstatus erhielten, diesen nicht wegen des Krieges erhalten, sondern weil ihnen in der Heimat schwere Menschenrechtsverletzungen wie Todesstrafe, Folter oder unmenschliche Behandlung drohen.

Die Forderungen nach Abschaffung des subsidiären Schutzes „vergiften das gesellschaftliche Klima“, sagt die linke Abgeordnete Bünger. Die „enorm hohe“ Schutzquote zeige, dass die Debatten über eine Begrenzung der Fluchtmigration „zu nichts führen – außer zur Verhetzung der Gesellschaft, zu Menschenrechtsverletzungen gegenüber Schutzsuchenden und zu Inhumanität“.