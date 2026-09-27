Auf der Bekanntheitsskala deutscher Linksterroristen stand Astrid Proll stets im Schatten von Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin oder Andreas Baader. Andernfalls wäre sie vermutlich auch nicht mehr am Leben. Als jüngstes Mitglied der ersten Generation der RAF, Jahrgang 1947, war ihr nach ihrer Haftentlassung 1979 ein zweites Leben vergönnt. So beschreibt es die 79-Jährige selbst in ihrem Erinnerungsbuch, das sie zusammen mit dem Kunsthistoriker und Künstler Boris von Brauchitsch geschrieben hat.