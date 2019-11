© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Der Bundesnachrichtendienst öffnet offiziell sein Besucherzentrum in der Zentrale in Berlin. Ausstellungsstücke aus 60 Jahren Geheimdienst-Geschichte sind zu sehen. Alles Originale. Manche sind so geheim, dass sie vorher bearbeitet werden mussten.