Im Namen der Freiheit: eine Pro-Assange-Demonstrantin vor den Royal Courts of Justice in London.

Von Michael Neudecker, London

Vor dem majestätisch in der Londoner Innenstadt aufragenden Gebäudekomplex der Royal Courts of Justice steht eine Bühne, auf der an diesem Mittwoch praktisch durchgehend Redner auftreten. Die Redner blicken auf ein Meer aus Regenschirmen, schlechtes Wetter hält Demonstranten ja nicht ab, nicht an diesem vielleicht letzten Tag, an dem ein europäisches Gericht über das Schicksal des Wikileaks-Gründers entscheidet. "Free Julian Assange", rufen die Demonstranten, sie sind aus allen möglichen Ländern angereist, auch aus Deutschland.