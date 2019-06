13. Juni 2019, 17:18 Uhr Seite Drei zu Wikileaks Die Freiheit nehm' ich dir

Die USA üben massiven Druck aus, damit Julian Assange ausgeliefert wird. Der Vorwurf: Spionage. Für Weggefährten und Journalisten sind das beunruhigende Nachrichten.

Von John Goetz, Elena Kuch, Reiko Pinkert und Nicolas Richter

Seinen Geburtstag hat Ola Bini im Gefängnis verbracht. Die Insassen seien zwar großartig, sie hätten sogar für ihn gesungen, schrieb er später in einem Brief. Aber sie hätten ihn kaum trösten können. Zu sehr habe er seine Eltern vermisst und seine Freunde, mit denen er doch so gern feiern wollte. Stattdessen war er gefangen in einer Haftanstalt der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, wo er auf einem Stück Pappe schlafen musste. "Das waren einige der härtesten Tage in meinem Leben", schrieb er. ...