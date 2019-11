Mehr als 60 Ärzte haben sich für eine dringende medizinische Behandlung von Wikileaks-Gründer Julian Assange ausgesprochen. Assange müsse unter anderem wegen psychologischer Probleme dringend in einer Universitätsklinik behandelt werden, hieß es einem Brief der Ärzte an die britische Regierung. Er leide unter Depressionen, Zahnproblemen und schweren Schmerzen in der Schulter.

Assange befindet sich in dem Gefängnis Belmarsh am Stadtrand von London. Im Februar soll es eine Anhörung geben. Die USA fordern seine Auslieferung wegen Spionagevorwürfen im Zusammenhang mit seiner Arbeit bei Wikileaks. Die Plattform veröffentlichte auch den an Innenministerin Priti Patel adressierten Brief.

Laut der Ärztin Lissa Johnson ist ein medizinisches Gutachten nötig, um festzustellen, ob Assange "medizinisch fit" für ein Gerichtsverfahren ist.