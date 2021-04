Von Thomas Hahn, Tokio

Werbung für Südkoreas Armee war das nicht gerade, als der K-Pop-Star Lee Tae-min Anfang dieser Woche via Online-Video den Beginn seines Militärdienstes bekannt machte. Lee, 27, besser bekannt unter seinem Vornamen Taemin als Mitglied der Boygroup Shinee, saß mit verheultem Gesicht auf einer Couch und freute sich eindeutig nicht darüber, vom 31. Mai an seine mindestens 18-monatige Wehrpflicht ableisten zu müssen. Mit tränenerstickter Stimme erzählte er vom neuen Soloalbum und von einer "letzten brillanten Aufführung", die er vor dem Einrücken bieten könne. Viele Fans im Netz trauerten mit. Ein Kommentar lautete: "Wofür lebe ich jetzt?"

Das Wehrpflicht-Dilemma des koreanischen Kulturbetriebs beschäftigt die Politik im Tigerstaat. Erst im vergangenen Dezember hat das Parlament in Seoul eine Lex K-Pop verabschiedet, wonach ausgewählte Künstler des Genres ihre Wehrpflicht wie Sportler oder klassische Musiker bis zum 30. Lebensjahr aufschieben dürfen. Die Initiative dazu begann im September, nachdem die Boy-Band BTS mit ihrem Song "Dynamite" als erste südkoreanische Künstlergruppe überhaupt die Spitze der Top-100-Single-Charts des Magazins Billboard in den USA übernommen hatte. Kim Seok-jin, genannt Jin, das älteste BTS-Mitglied, ist seit Anfang Dezember 28 Jahre alt und wäre nach der alten Regelung trotz Welterfolg dran gewesen.

Aber wenn man Taemins Tränen sieht, kann man sich fragen: Reicht die Reform? Ist die Wehrpflicht wirklich wichtiger als jener Dienst, den die hochbegabten K-Pop-Performer dem Vaterland erweisen?

Offiziell befindet sich Südkorea noch im Kriegszustand mit Nordkorea, weil der Korea-Krieg 1953 ohne unterschriebenen Friedensvertrag endete. Kaum eine Grenze der Welt wird derart streng bewacht wie die zwischen den beiden Koreas. Die Wehrpflicht für alle Südkoreaner zwischen 18 und 28 ist deshalb nicht wirklich umstritten. Das Recht auf Verweigerung gibt es erst seit Kurzem.

Die jungen Spitzenkräfte des K-Pop allerdings prägen Südkoreas Positiv-Image im Ausland. Lee Geun, Präsident der staatlichen Korea Foundation, sagt im amerikanischen Radio-Netzwerk NPR: "Wenn Ausländer BTS sehen, sehen sie, wie modern die koreanische Gesellschaft ist." Im vergangenen Jahr schätzte die Regierung in Seoul außerdem, dass allein der BTS-Charterfolg in den USA für Südkorea Konsumeffekte im Wert von 1,7 Billionen Won, umgerechnet 1,26 Milliarden Euro, bringe.

Aber die Wehrpflicht unterbricht Band-Karrieren. Lee Tae-min war selbst schon betroffen. Seine Boy-Gruppe Shinee musste vor ihrem Comeback im Februar zweieinhalb Jahre pausieren, weil die drei anderen Mitglieder Choi Min-ho alias Minho, Lee Jin-ki alias Onew und Kim Ki-bum alias Key alle zur Armee mussten. Beschweren will sich deshalb niemand in der K-Pop-Szene - das wäre wohl auch zu riskant in der eher konservativen Gesellschaft Südkoreas. BTS-Mann Kim Seok-jin hat schon oft gesagt: "Ich will den Ruf des Landes erwidern, wann immer er kommt."

Auch Lee Tae-min stellt seine Wehrpflicht nicht infrage. Trotz aller Tränen. Seine Agentur hat sogar schon gemeldet, er habe sich erfolgreich für einen Platz in der Militär-Band beworben.