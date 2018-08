13. August 2018, 18:44 Uhr Asien Neuer Korea-Gipfel geplant

Der Süden und der Norden wollen wieder verhandeln. Und auch Japan scheint an Gesprächen mit Diktator Kim Jong-un interessiert zu sein.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Südkoreas Präsident Moon Jae-in wird im September zu einem dritten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nach Pjöngjang fahren, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium am Montag mit. Über das genaue Datum und mögliche Themen, über die Moon und Kim sprechen wollen, gab es keine Informationen. Nordkorea fordert den Süden zum baldigen formalen Friedensschluss auf, dem jedoch auch die USA und China zustimmen müssen. Völkerrechtlich herrscht zwischen den beiden Koreas immer noch Krieg. Der Süden hat nicht einmal den Waffenstillstand unterzeichnet, auf den sich Nordkorea mit den USA und China 1953 einigte.

Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon und der Chef des nordkoreanischen "Komitees für eine friedliche Wiedervereinigung Koreas", Ri Son-gwon, haben den Gipfel am Montag auf der nördlichen Seite des Waffenstillstandsdorfs Panmunjom vereinbart. Nach zwei Stunden waren sie sich einig. Sie sprachen auch über die Umsetzung dessen, was Kim und Moon auf ihrem ersten Treffen im April beschlossen hatten. Demnächst können sich wieder Angehörige treffen, die vom Koreakrieg getrennt wurden und sich seither nie gesehen haben. Gemeinsame Sport- und Kulturanlässe wurden organisiert, für die Asienspiele gemeinsame Mannschaften gebildet. Die Erneuerung des nordkoreanischen Eisenbahnnetzes wird geplant. Das dringlichste Anliegen Nordkoreas, die Wiederaufnahme von Wirtschaftshilfe und -zusammenarbeit, darunter die Reaktivierung des gemeinsamen Industrieparks Kaesong, liegt jedoch auf Eis, da sich Seoul an die UN-Sanktionen hält. Ri sagte Journalisten nach dem Treffen mit Cho, sie hätten über ökonomische Projekte gesprochen, die trotz Sanktionen möglich wären.

Der Süden solle die Mittlerrolle annehmen, um die er sich bemüht habe, fordern die USA

Washington übt Druck auf Moon aus, er solle Nordkorea zu einer schnellen Denuklearisierung drängen. Dazu müsse er die Mittlerrolle annehmen, um die er sich bemüht habe. Die USA werfen Kim vor, er halte sich nicht an die Abmachungen, die er mit US-Präsident Donald Trump in Singapur traf. Dem hält Pjöngjang entgegen, Washington poche auf die Sanktionen, das laufe freundlicheren Beziehungen zuwider. Experten in Seoul befürchten, der Streit um Art und Tempo der nuklearen Abrüstung könnte den Friedensprozess stoppen.

Nordkorea hat sich im vergangenen halben Jahr allen seinen Nachbarn diplomatisch angenähert, China und Russland dürften ihre Sanktionen inoffiziell bereits gelockert haben. Nur Japans Premier Shinzo Abe, der als Hardliner gilt, fordert weiterhin "maximalen Druck". Zugleich strebt jedoch auch er einen Gipfel mit Kim an. Nordkoreas Propaganda wies das Anliegen nun wegen Tokios "harter, arroganter Haltung" zurück. Aus diplomatischen Kreisen ist jedoch zu erfahren, in Pjöngjang bereite sich eine Delegation auf Verhandlungen mit Tokio vor. Als in der Hafenstadt Nampo kürzlich ein japanischer Tourist verhaftet wurde, vermuteten Beobachter, er könnte zur Geisel werden, mit der Pjöngjang Gespräche mit Tokio erzwingen wolle.