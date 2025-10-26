Zum Auftakt der Asienreise von Donald Trump haben Thailand und Kambodscha ein vom US-Präsidenten vermitteltes Friedensabkommen unterzeichnet. Der Republikaner nahm am Sonntag als Ehrengast am Gipfeltreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur teil. Dort besiegelten die Regierungschefs der beiden Nachbarländer die Vereinbarung. Vorausgegangen waren schwere Kämpfe an der thailändisch-kambodschanischen Grenze. Höhepunkt von Trumps Reise ist am Donnerstag ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea, bei dem es nach US-Angaben um Handelsfragen im Zollkonflikt gehen soll. Kommt es zu keiner Einigung, drohen hohe Zölle.