Von David Pfeifer und Lea Sahay, Bangkok/Peking

Wer derzeit auf Phuket in ein Restaurant geht oder in Bangkok in ein Fitness-Studio, hat unvermeidbar ein Impf-Gespräch am Laufen, das schnell zu den wichtigen Fragen führt: Geimpft, womit? Wann? Wie häufig? Thailänderinnen und Thailänder halten dann manchmal freudig drei Finger in die Höhe, was bedeutet: zwei Mal chinesischer Impfstoff - und dann noch einmal Astra Zeneca oder Pfizer oben drauf, Deutschland hat gerade 346 000 Impfdosen an Thailand gespendet.