Das Verfahren gegen Axel Fischer vor dem Münchner Oberlandesgericht (OLG) neigt sich dem Ende zu. Die Beweisaufnahme wird vermutlich am Montag abgeschlossen, dann folgen die Schlussvorträge, für Ende der Woche rechnet ein Gerichtssprecher mit dem Urteil. Je nach Ausgang könnte es rechtshistorisch bedeutsam sein. Ein Schuldspruch für den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten aus Karlsruhe wäre ein Novum: Erstmals würde ein Parlamentarier gemäß dem 2014 neu gefassten Paragrafen zur Bestechlichkeit von Mandatsträgern verurteilt.