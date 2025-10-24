Zum Hauptinhalt springen

Asean-GipfelArmdrücken im Indopazifik

Lesezeit: 5 Min.

Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur ist Austragungsort des 47. Asean-Gipfels. Die diesjährige Liste der wichtigen Themen und prominenten Gäste hat es in sich.
Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur ist Austragungsort des 47. Asean-Gipfels. Die diesjährige Liste der wichtigen Themen und prominenten Gäste hat es in sich. (Foto: Vincent Thian/AP)

Donald Trump reist nach Kuala Lumpur, um am Treffen der Asean-Länder teilzunehmen. Die haben eigentlich genug zu besprechen, doch die Teilnahme des US-Präsidenten spitzt die Lage noch zu. Ein Überblick.

Von David Pfeifer, Bangkok

Wenn Donald Trump sich von Sonntag an mit den Staats- und Regierungschefs des Asean-Blocks in Kuala Lumpur trifft, wird im Mittelpunkt der Gespräche vor allem ein Thema stehen: Donald Trump. Seine angebliche Friedensinitiative im Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha, seine scheinbar willkürlich verhängten Strafzölle und sein geopolitisches Armdrücken mit China, der bedeutendsten Ordnungsmacht in der Region, mit der alle Asean-Mitglieder verbunden sind.

Zur SZ-Startseite

MeinungDonald Trump und Narendra Modi
:Sie lügen, weil sie es müssen

SZ PlusKommentar von David Pfeifer
Portrait undefined David Pfeifer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite