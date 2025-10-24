Donald Trump reist nach Kuala Lumpur, um am Treffen der Asean-Länder teilzunehmen. Die haben eigentlich genug zu besprechen, doch die Teilnahme des US-Präsidenten spitzt die Lage noch zu. Ein Überblick.

Wenn Donald Trump sich von Sonntag an mit den Staats- und Regierungschefs des Asean-Blocks in Kuala Lumpur trifft, wird im Mittelpunkt der Gespräche vor allem ein Thema stehen: Donald Trump. Seine angebliche Friedensinitiative im Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha, seine scheinbar willkürlich verhängten Strafzölle und sein geopolitisches Armdrücken mit China, der bedeutendsten Ordnungsmacht in der Region, mit der alle Asean-Mitglieder verbunden sind.