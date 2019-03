6. März 2019, 21:05 Uhr Aschermittwoch Verkrampftes Volk

Erstmalig spricht Kramp-Karrenbauer beim Aschermittwoch in Demmin - und muss sich verteidigen.

Von Nico Fried , Demmin

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich verständnislos über die Entrüstung geäußert, die ihr Karnevalswitz zu Toiletten für Intersexuelle ausgelöst hat. Auf dem politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin in Mecklenburg Vorpommern hielt Kramp-Karrenbauer ihren Kritikern vor, den kurzen Ausschnitt ihrer Rede vor dem Stockacher Narrengericht aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Zugleich warnte sie davor, Äußerungen im Karneval zu ernst zu nehmen und damit eine Tradition zu zerstören, "wo man gerade nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt". Kramp-Karrenbauer kritisierte ein Übermaß an politischer Korrektheit und fehlender Toleranz. "Heute habe ich manchmal das Gefühl, wir sind das verkrampfteste Volk, das auf der Welt herumläuft", sagte die CDU-Vorsitzende. "Das Maß stimmt nicht mehr."

Kramp-Karrenbauer sprach erstmals auf der traditionellen Aschermittwochs-Veranstaltung der CDU in Demmin. In den vergangenen Jahren hatte ihre Vorgängerin im Parteivorsitz, Bundeskanzlerin Angela Merkel, stets die Hauptrede gehalten. Sie hat ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. In Stockach hatte Kramp-Karrenbauer vergangene Woche einen Scherz über Toiletten für das dritte Geschlecht gemacht: "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette." Kritiker hielten ihr vor, sie diskriminiere damit Intersexuelle. Kramp-Karrenbauer sagte, sie sei vor dem Narrengericht "wegen der Entmannung der CDU" angeklagt gewesen. Darum sei es auch in ihrer Rede gegangen. An die Adresse ihrer Kritiker sagte sie: "Vielleicht hättet ihr Euch mal besser die ganze Veranstaltung angeschaut." Manchmal müsse man "erst einmal richtig hinschauen, bevor man sich über etwas aufregt", sagte Kramp-Karrenbauer.

Die CDU-Vorsitzende setzte sich auch mit Angriffen der politischen Konkurrenz wegen ihres Scherzes auseinander. Dass mancher politische Gegner "und leider auch unser Koalitionspartner" das zum Thema mache, zeige, wie es um diese Parteien stehe. Auch im Laufe des Aschermittwoch hatten Redner anderer Parteien Kramp-Karrenbauer aufs Korn genommen. Der frühere SPD-Chef Martin Schulz sagte bei den baden-württembergischen Sozialdemokraten in Ludwigsburg, "dass sich eine CDU-Vorsitzende darüber äußert, auch im Karneval, wer auf welche Toilette gehen darf, das ist sicher nicht das Niveau, mit dem man die Bundesrepublik Deutschland führen sollte". Justizministerin Katarina Barley, die auch Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl ist, sagte bei der Bayern-SPD in Vilshofen, plumpes Abgrenzen und Witze über Minderheiten seien das Letzte, was die Gesellschaft brauche. Grünen-Chef Robert Habeck forderte die CDU-Vorsitzende auf, sich zu entschuldigen. Kramp-Karrenbauer sei eine nette Frau, sagte Habeck in Biberach. Aber sie habe ein bisschen zu viele Probleme mit zu viel bunt. Es sei immer billig, auf Minderheiten herumzureiten.

Baden-Württembergs CDU-Chef und Bundesvize Thomas Strobl hatte seine Parteivorsitzende in Schutz genommen. Es erstaune ihn schon, was in Berlin für ein Bohei über einen Fastnachtswitz in Stockach gemacht werde, sagte Strobl in Fellbach. Allen, die von Kramp-Karrenbauer eine Entschuldigung forderten, sage er: "Keine Ahnung habt ihr von der Fastnacht in Baden-Württemberg, ihr Kulturbanausen in Berlin." Er sei selbst in Stockach gewesen - und er habe gelacht.