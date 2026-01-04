Millionen gesetzlich Versicherte sind unzufrieden, dass sie auf Arzttermine warten müssen – bei Fachärzten oft mehr als einen Monat. Das zeigt eine Umfrage des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Der Verband hat rund 3500 Kassenpatienten repräsentativ befragt, wie lange es dauert, einen Termin in einer Praxis zu bekommen.