Millionen gesetzlich Versicherte sind unzufrieden, dass sie auf Arzttermine warten müssen – bei Fachärzten oft mehr als einen Monat. Das zeigt eine Umfrage des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Der Verband hat rund 3500 Kassenpatienten repräsentativ befragt, wie lange es dauert, einen Termin in einer Praxis zu bekommen.
GesundheitssystemDeutsche ärgern sich über lange Wartezeiten auf Arzttermine
Der Rücken schmerzt, der Ausschlag juckt – aber beim Facharzt gibt es keine Termine. Eine neue Umfrage zeigt, wie lange die Deutschen warten müssen, bis sie in die Praxis können.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
