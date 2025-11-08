Zum Hauptinhalt springen

Arzt im Gazastreifen„Es kommen jetzt mehr Kinder mit Verbrennungen in die Klinik“

Lesezeit: 4 Min.

Jan Wynands, 46, ist für gerade für „Ärzte ohne Grenzen“ in einem Krankenhaus in Gaza im Einsatz.
Jan Wynands, 46, ist für gerade für „Ärzte ohne Grenzen“ in einem Krankenhaus in Gaza im Einsatz. (Foto: MSF)

Der deutsche Arzt Jan Wynands arbeitet seit fast drei Wochen als Chirurg im Gazastreifen. Er spricht über die Zustände in der Klinik, die veränderten Verletzungsbilder seit dem Waffenstillstand - und was ihm besonders nah geht.

Interview von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Der Arzt Jan Wynands, 46 Jahre alt, arbeitet normalerweise am Universitätsklinik Bonn. Zurzeit aber operiert er im Gazastreifen, wo er mit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ humanitäre Hilfe leistet. Während die Sonne am frühen Freitagabend langsam untergeht, spricht Wynands in einem Videotelefonat über seine Zeit im Kriegsgebiet.

Jugendliche im Gazastreifen
:„Wir werden fragen: Wo wart ihr?"

Wie ist das: Teenager sein im Krieg, zwischen Bomben, Flucht und Abitur? Yara, 18, und Tareq, 17, haben zwei Jahre lang Tagebuch geführt über ihr Leben und ihr Überleben im Gazastreifen. Hier berichten sie, was bleibt - jetzt, da die Waffen schweigen.

SZ PlusText und Fotos: Yara Nasser und Tareq AlSourani

