Der Arzt Jan Wynands, 46 Jahre alt, arbeitet normalerweise am Universitätsklinik Bonn. Zurzeit aber operiert er im Gazastreifen, wo er mit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ humanitäre Hilfe leistet. Während die Sonne am frühen Freitagabend langsam untergeht, spricht Wynands in einem Videotelefonat über seine Zeit im Kriegsgebiet.
Arzt im Gazastreifen„Es kommen jetzt mehr Kinder mit Verbrennungen in die Klinik“
Lesezeit: 4 Min.
Der deutsche Arzt Jan Wynands arbeitet seit fast drei Wochen als Chirurg im Gazastreifen. Er spricht über die Zustände in der Klinik, die veränderten Verletzungsbilder seit dem Waffenstillstand - und was ihm besonders nah geht.
Interview von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
Jugendliche im Gazastreifen:„Wir werden fragen: Wo wart ihr?"
Wie ist das: Teenager sein im Krieg, zwischen Bomben, Flucht und Abitur? Yara, 18, und Tareq, 17, haben zwei Jahre lang Tagebuch geführt über ihr Leben und ihr Überleben im Gazastreifen. Hier berichten sie, was bleibt - jetzt, da die Waffen schweigen.
