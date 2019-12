Vieles verschwindet von dieser Welt. Die Wandertaube gehörte zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu den häufigsten und gewöhnlichsten Vogelarten. In riesigen Schwärmen konnte man sie mit ihrer pfirsichrot gefiederten Brust über den nordamerikanischen Kontinent fliegen sehen. Am 24. März 1900 wurde der letzte wild lebende Vogel geschossen, am 1. September 1914 starb das letzte in einem Käfig gehaltene Exemplar. Martha hatten die Menschen das einsame Tier getauft, die letzte aller Wandertauben, der sogenannte Endling.