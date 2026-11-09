Der Bruder des im April abgewählten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist festgenommen worden. Dies bestätigte Ungarns neuer Regierungschef Peter Magyar, mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Die Behörden werfen Aron Orban demnach Einflussmissbrauch und Anstiftung zum Menschenhandel vor. Sie beantragten für vier verdächtige Personen Untersuchungshaft, wie die ungarische Polizei am späten Abend mitteilte. Die Mitteilung nannte keine Namen.

Magyar hatte dem Parlament bereits früher am Tag mitgeteilt, dass der Fall Aron Orban betreffe. „Der Bruder des ehemaligen Ministerpräsidenten wird – möglicherweise sogar in diesem Moment – von den Behörden wegen des Verdachts auf Menschenhandel verhört“, erklärte Magyar vor den Abgeordneten.

Ungarische Medien berichteten ebenfalls übereinstimmend, dass Orbans Bruder Aron unter den Festgenommenen sei, die die Polizei zu den Verhören brachte. Das gehe auch aus der Beschreibung der mutmaßlichen Straftaten hervor, die die neue Anti-Korruptions-Behörde NVHH Stunden zuvor an die ungarischen Medien weitergegeben hatte, hieß es in den Medienberichten. Die NVHH und die Polizei ermitteln gemeinsam in der Angelegenheit.

Den Angaben zufolge soll der jüngere Orban-Bruder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und Ausnutzung seines politischen Einflusses Visa für vietnamesische Gastarbeiter erschlichen haben. Die Arbeitsvermittlungsagenturen, die diese Gastarbeiter vermittelten, sollen ihm im Gegenzug dafür Vorteile verschafft haben.

Viele der Vietnamesen, die tausende Euro dafür bezahlten, sollen sich mit ihren ungarischen Schengen-Visa in andere EU-Länder abgesetzt haben. Diese Visa ermöglichen das freie Reisen in der gesamten Schengen-Zone, der die meisten EU-Länder – so auch Deutschland – angehören und in der die Grenzkontrollen zwischen den Schengen-Mitgliedsländern entfallen.

Eine Webseite, die vom ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar kontrolliert wird, hatte bereits zuvor über Festnahmen und Hausdurchsuchungen in dem Fall berichtet. Aron Orban sei davon mit „betroffen“, hieß es in dem Bericht des Medienportals Kontroll. Magyar sprach auf seiner Facebook-Seite unter Berufung darauf von einer „Festnahme unter dem Verdacht des Menschenhandels“.

Viktor Orban bestätigte auf seiner Facebook-Seite das behördliche Vorgehen gegen seinen Bruder. „Das Ziel bin ich, mein jüngerer Bruder ist bloß das Mittel“, schrieb er. Das „schmutzige politische Spiel“ ziele auf die Liquidierung des politischen Gegners und die Errichtung einer Ein-Parteien-Herrschaft ab.

Die mutmaßlichen Visa-Geschäfte des jüngeren Orban waren schon längere Zeit Gegenstand von Investigativ-Reportagen unabhängiger Medien. Vor dem Regierungswechsel im Mai galt es aber als ausgeschlossen, dass die von Orban kontrollierten Behörden gegen diese Machenschaften vorgehen würden.