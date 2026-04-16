Mehr als 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben so viele Menschen wie noch nie bei den Arolsen Archives über die Opfer der NS-Verfolgung recherchiert. 830 000 Nutzer griffen im Jahr 2025 auf das Online-Archiv zu, fast 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die Arolsen Archives mitteilten. Hinter den meisten Suchanfragen stünden Angehörige von NS-Opfern. „Wir erleben bei den Familien ein jährlich steigendes Bedürfnis nach Aufklärung“, sagte Direktor Moritz Wein. „Unsere humanitäre Mission ist nicht Geschichte – sie ist Gegenwart.“ Die Arolsen Archives sind eine Sammlung mit Hinweisen zu 17,5 Millionen Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus und gehören zum Unesco-Weltdokumentenerbe.