In Deutschland waren im vergangenen Jahr laut Statistik knapp 38 Prozent der Studentinnen und Studenten armutsgefährdet. Noch höher war das Armutsrisiko bei Studierenden, die allein oder ausschließlich mit Kommilitonen zusammenlebten (76,1 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zum Vergleich: Insgesamt waren im vergangenen Jahr 15,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von Armut bedroht. Eine Person gilt demnach als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt.