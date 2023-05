Armut in Deutschland

Von RPR

WiesbadenIn Deutschland waren im vergangenen Jahr etwa 17,3 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entsprach etwa einem Fünftel (20,9 Prozent) der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vorjahresvergleich blieben die Zahlen nahezu unverändert. Betrachtet man nur die Armutsgefährdung, so hat die Zahl der Menschen sogar abgenommen: Von 16 Prozent auf 14,7 Prozent. Diese Zahlen beziehen sich laut Bundesamt allerdings auf den Vergleich von 2020 mit 2021. Als armutsgefährdet gelten Menschen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügen.