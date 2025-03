Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Armenien Deutschlands Unterstützung bei seiner angestrebten Annäherung an die Europäische Union zugesagt. „Deutschland möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Weg Armeniens gelingen kann“, sagte er bei einer Pressekonferenz mit Präsident Wahagn Chatschaturjan in der armenischen Hauptstadt Eriwan. Zugleich betonte Steinmeier, dass dafür noch „viel Reformarbeit“ nötig sei.Der Bundespräsident appellierte außerdem an Armenien und seinen Nachbarn Aserbaidschan, den nach jahrelangen, teils kriegerischen Konflikten eingeleiteten Friedensprozess konsequent zu Ende zu gehen. Sie müssten jetzt die Gunst der Stunde nutzen. „Beide Staaten könnten auch ein Beispiel setzen für den Rest der Welt, indem ein Konflikt mit einem Friedensabkommen, das Geltung erlangt, zu Ende geht. Das Parlament in Eriwan hatte kürzlich ein Gesetz für den Beginn des Beitrittsprozesses zur EU beschlossen. Der Staat im Südkaukasus hat allerdings noch nicht offiziell den Status eines EU-Beitrittskandidaten - anders als zum Beispiel die Ukraine und Moldau.