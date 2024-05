Präsident Wladimir Putin hat dem Abzug russischer Truppen und Grenzschützer aus verschiedenen Teilen Armeniens zugestimmt. Darauf hätten sich der russische Präsident und der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan bei einem Treffen geeinigt, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag unter Berufung auf einen Kreml-Sprecher. Russische Grenzschützer würden aber an Armeniens Grenzen zur Türkei und zu Iran in Eriwan stationiert bleiben.