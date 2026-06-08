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KaukasusArmenien ist auf Kurs in Richtung Europa

Lesezeit: 2 Min.

Für offene Grenzen: Ministerpräsident Nikol Paschinjan verkündet seinen Sieg in der Wahlnacht.
Für offene Grenzen: Ministerpräsident Nikol Paschinjan verkündet seinen Sieg in der Wahlnacht. KAREN MINASYAN/AFP

Bei der Parlamentswahl hat die Partei von Ministerpräsident Paschinjan gewonnen. Er will die Abhängigkeit des Landes von Russland verringern.

Von Frank Nienhuysen

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Nikol Paschinjan konnte es offenbar nicht abwarten. Um zwei Uhr in der Nacht sagte Armeniens Ministerpräsident in der Zentrale seiner Partei Zivilvertrag, dass sie die Parlamentswahl gewonnen habe und allein regieren könne. Zu dieser Zeit waren erst 15 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Einen halben Tag später, am Montagmittag, bestätigte die Zentrale Wahlkommission seinen Wahlsieg. Knapp 50 Prozent erhielt seine Partei, für den prorussischen Parteiblock Starkes Armenien stimmten 23 Prozent, für das Bündnis Armenien-Allianz knapp zehn Prozent.

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