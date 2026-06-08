Nikol Paschinjan konnte es offenbar nicht abwarten. Um zwei Uhr in der Nacht sagte Armeniens Ministerpräsident in der Zentrale seiner Partei Zivilvertrag, dass sie die Parlamentswahl gewonnen habe und allein regieren könne. Zu dieser Zeit waren erst 15 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Einen halben Tag später, am Montagmittag, bestätigte die Zentrale Wahlkommission seinen Wahlsieg. Knapp 50 Prozent erhielt seine Partei, für den prorussischen Parteiblock Starkes Armenien stimmten 23 Prozent, für das Bündnis Armenien-Allianz knapp zehn Prozent.