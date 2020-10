Seit Wochen kommt es in der Region Berg-Karabach im Südkaukasus zu schweren Gefechten.

Die Waffenruhe soll bereits am Samstagmittag beginnen. Das teilte Russlands Außenminister Lawrow mit.

Armenien und Aserbaidschan haben sich auf eine Waffenruhe bei den Kämpfen in der Südkaukasusregion Berg-Karabach geeinigt, die schon am Samstagmittag beginnen soll. Das teilte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am frühen Samstagmorgen mit.

Am Freitag hatte in Moskau die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigte Vermittlungsmission ihre Arbeit aufgenommen. Lawrow empfing am Nachmittag seine Kollegen aus Armenien und Aserbaidschan.

Die am 27. September ausgebrochenen Kämpfe in dem von Armeniern bewohnten, völkerrechtlich aber zu Aserbaidschan gehörenden Kaukasusgebiet sind die schwersten seit dem Krieg um die Enklave nach dem Ende der Sowjetunion in den 1990er Jahren. Armenien hatte bereits seine Bereitschaft zu einer Waffenruhe erkennen lassen, Aserbaidschan stellte dafür die Bedingung, dass armenische Truppen aus Berg-Karabach abgezogen werden.

Zu sowjetischen Zeiten hatte Berg-Karabach den Status eines autonomen Gebiets inmitten Aserbaidschans. 1991 erklärte die Republik Berg-Karabach ihre Unabhängigkeit, was international nicht anerkannt wurde.

