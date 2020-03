Der Deutsche Städtetag setzt auch nach dem vergeblichen Einigungsversuch im Koalitionsausschuss noch darauf, dass hoch verschuldete Kommunen mit Bundeshilfe entlastet werden. "Der Deutsche Städtetag bedauert, dass sich der Koalitionsausschuss nicht über Hilfen zum Abbau kommunaler Altschulden verständigt hat", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Montag. Die betroffenen Städte und ihre Länder könnten 42 Milliarden Euro Altschulden nicht allein tilgen: "Deshalb appellieren wir dringend an die Koalition, die Suche nach einem nationalen Konsens fortzusetzen." Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten in der Nacht zu Montag die Bundesregierung lediglich beauftragt, zu prüfen, "ob es einen nationalen politischen Konsens zum Thema kommunale Altschulden gibt".