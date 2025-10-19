Kanadische Ängste, Grönlands Selbstbehauptung, der Wettlauf um den Nordpol: Auf einer Großkonferenz in Reykjavík ist zu spüren, wie sehr sich die Arktis aufheizt – politisch wie klimatisch.

„High North, Low Tension“. Griffiger Slogan. Geprägt wurde er von der norwegischen Regierung um die Jahrtausendwende: Der hohe Norden als Sphäre der Entspannung und Kooperation, gerne auch mit Russland, mit dem es im Kalten Krieg ja eher schwierig war. Mit dem aber jetzt einvernehmlich Fischereiquoten und Klimaziele ausgehandelt wurden, sozusagen das Kleingedruckte auf dem Weg in eine immer bessere gemeinsame Zukunft.