Geopolitik:Politische Eiszeit in der Arktis

Von Alex Rühle, Stockholm

Eigentlich gibt es zu diesem Anlass immer eine feierliche ministerielle Zusammenkunft der acht Mitgliedsstaaten. Diesmal fand das Ganze im kleinstmöglichen Rahmen statt, ein kurzes Zoom-Meeting unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zwischen Rumpf-Delegationen, das war's: Am Donnerstag um zwölf Uhr mittags hat Russland den Vorsitz des Arktischen Rates turnusgemäß abgegeben, für die nächsten zwei Jahre hat Norwegen übernommen.

Man verliert die Weltgegenden, in denen geschickte Diplomatie und wechselseitig eingehaltene Abkommen für Ruhe und Frieden sorgen, bei all dem globalen Krisenlärm ja fast aus dem Blick. Und so vergisst man auch leicht, dass die Geschichte des Arktischen Rates ein großer Erfolg war. Jedenfalls bis zum Februar vergangenen Jahres.

Im Grunde geht dieses Gremium auf Michail Gorbatschow zurück, der im Oktober 1987 vorgeschlagen hatte, die Arktis zu einer "Zone des Friedens" zu machen, frei von Nuklearwaffen, in kooperativem Austausch. Nach Vorgesprächen und ersten Verträgen entstand 1996 der Arktische Rat, dem außer Russland und Norwegen noch Schweden, Finnland, Island, Dänemark, die USA und Kanada angehören und der all die Jahre so gut kooperierte, dass er eben wieder von Dwayne Ryan Menezes, dem Gründer des britischen Polar Research and Policy Initiative, als "geopolitisches Wunder" bezeichnet wurde. "Hoher Norden, niedrige Spannung", so der griffige Claim, mit dem in Skandinavien lange Zeit gern über das Gremium gesprochen wurde.

Im März 2022 kündigten alle Mitglieder die Zusammenarbeit mit Russland auf

Durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine ist nun aber auch hier oben eine klirrende diplomatische Kaltfront aufgezogen. Im März 2022 kündigten die sieben anderen Mitglieder jegliche Zusammenarbeit mit Russland auf. Mittlerweile ist Finnland der Nato beigetreten. Sollte, wie geplant, demnächst auch Schweden noch in das Verteidigungsbündnis aufgenommen werden, sind alle Ratsmitglieder außer Russland Teil des westlichen Militärbündnisses.

Dass es zugiger wird in der Arktis, ist unter anderem aus dem überarbeiteten Strategiepapier zu "Russlands Arktispolitik bis 2035" zu entnehmen, das der Kreml im Februar dieses Jahres veröffentlichte. Im Original von 2020 war unter expliziter Berufung auf die langjährige Zusammenarbeit im Arktischen Rat noch viel von gutnachbarschaftlichen Beziehungen und internationaler Kooperation die Rede. All diese multilateralen Passagen wurden mittlerweile gestrichen, der Text fokussiert sich nun fast ausschließlich auf Russlands geopolitischen Interessen in der Arktis.

Dass die Führung des Rates für die kommenden zwei Jahre an Norwegen übergeht, ist einerseits ein gutes Zeichen. Norwegen hat von den sieben westlichen Mitgliedstaaten noch die besten Beziehungen zu Russland. Man teilt hoch oben, bei Kirkenes, eine knapp 200 Kilometer lange Grenze. Im Oktober vergangenen Jahres wurde das bilaterale Fischereiabkommen mit Russland verlängert; noch immer dürfen russische Trawler in drei norwegischen Häfen anlanden.

Andererseits wies Norwegen im März 15 russische Diplomaten aus, weil sie angeblich feindliche Spionage betrieben. Russland wird außerdem verdächtigt, zwei wichtige Unterseekabel in norwegischen Gewässern zerstört zu haben. Und das, was am vergangenen Dienstag auf Spitzbergen passierte, wird von vielen Norwegern als warnender Vorausblick gedeutet: Das Archipel steht unter norwegischer Verwaltung, Russland hat dort aber ebenfalls eine Siedlung. In Barentsburg leben knapp 500 Russen.

Auch zwischen Norwegen und Russland sind die Tage der Entspannungspolitik vorbei

Während Präsident Putin am Dienstag in Moskau die Militärparade zum Tag des Sieges abnahm, fand hier oben ebenfalls ein paramilitärischer Umzug statt. Angeführt vom Generalkonsul Andrej Chemerilo fuhren etwa 50 Laster, Traktoren und Schneemobile durch das Städtchen. Ein Helikopter begleitet das Ganze im Tiefflug. Karen-Anna Eggen, Forscherin am Department of Defense Studies in Oslo, sagte der SZ, die Parade sehe für sie nach einer "gezielten Provokation" aus. "Mindestens zehn der Gefährte wurden von Männern in uniform-ähnlichen Anzügen gefahren, was an die grünen Männchen erinnerte, die 2014 plötzlich auf der Krim auftauchten." Spitzbergen ist demilitarisierte Zone.

Im April hat Alexei Chekunkov, der russische Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, bekanntgegeben, man wolle gemeinsam mit Brasilien, Indien, China und Südafrika auf Spitzbergen so bald wie möglich eine Forschungsstation eröffnen.

All das zeigt, dass auch zwischen Norwegen und Russland die Tage der Entspannungspolitik vorbei sind. Als kürzlich die russische Behörde zur Entwicklung der Arktis zu ihrer Jahrestagung lud, sagte der Arktis-Botschafter Nikolaj Kortschunow: "Nehmen wir mal an, der Arktische Rat sollte auf gewissen Gebieten wieder zu einer Zusammenarbeit finden - wie können wir in Zukunft wieder langfristige Kooperationen aufbauen? Nun, ganz offensichtlich können wir das gar nicht mehr, schließlich ist die wichtigste Voraussetzung verschwunden: Vertrauen."

Norwegen hat angekündigt, seinen Vorsitz im Arktischen Rat in erster Linie zu nutzen, "um Stabilität und konstruktive Kooperation in der Arktis zu fördern". Da haben sie viel zu tun.