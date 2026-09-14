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Arktis-GipfelBedrohung am Polarkreis

Lesezeit: 4 Min.

Präsenz zeigen im hohen Norden: das Spitzentreffen europäischer Staats- und Regierungschefs im finnischen Rovaniemi.
Präsenz zeigen im hohen Norden: das Spitzentreffen europäischer Staats- und Regierungschefs im finnischen Rovaniemi.
Michael Kappeler/dpa

Im lappländischen Rovaniemi treffen sich Friedrich Merz und andere Regierungschefs zum ersten „Arktischen Gipfel“. Russland ist hier nicht weit – und manche sprechen schon von einem Schlachtfeld der Zukunft.

Von Michael Neudecker, Rovaniemi

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Kristen Michal sitzt am späten Sonntagnachmittag in einem Besprechungsraum des Hotels, das nach dem Ounasvaara benannt ist, dem Hausberg der lappländischen Kleinstadt Rovaniemi. „Gehen wir ans Fenster, da ist die Natur“, hat er gesagt, und hinter ihm öffnet sich nun der Wald, die Landschaft. Lappland ist die am dünnsten besiedelte Region der Europäischen Union, pro Quadratkilometer leben hier im Durchschnitt zwei Menschen.

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