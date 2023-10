Stichwahl in Argentinien

Sergio Massa vor seinen Unterstützern am Wahlabend.

Die Wahlen in Argentinien galten schon im Vorfeld als die wichtigsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Nun ist klar: Es bleibt spannend. Der rechte Javier Milei muss in eine Stichwahl gegen Regierungskandidat Sergio Massa.