Javier Milei siegt bei der Stichwahl in Argentinien mit überraschend großem Vorsprung. Wie wird es nun weitergehen mit dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen und gesellschaftlich tief gespaltenen Land?

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Am Ende hat die Wut über die Angst gesiegt: Javier Milei hat in Argentinien die Stichwahl für das Präsidentenamt gewonnen. Nach Auszählung von 99 Prozent der Wahlzettel hat der rechts-libertäre Kandidat am Sonntag knapp 56 Prozent der gültigen Stimmen bekommen. Sein Gegenkandidat, der Linksperonist Sergio Massa, unterliegt dagegen mit 44 Prozent.