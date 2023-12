Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Keine Frage: Luis Caputo hatte schlechte Nachrichten, doch fast schien es so, als sträube er sich, diese auch zu überbringen. Eigentlich war erwartet worden, dass der neue Wirtschaftsminister von Argentinien schon am Montagmorgen, einen Tag also nach Amtsantritt der neuen Regierung, mit konkreten Maßnahmen vor die Presse tritt. Doch dann hieß es, man brauche noch etwas Zeit, also wurde alles auf Dienstag vertagt, erst war vom Vormittag die Rede, dann vom späten Nachmittag, Punkt 17 Uhr, doch daraus wurde auch wieder nichts. Die Nervosität stieg, Spekulationen begannen: Brauchte es doch noch Änderungen in letzter Minute? Und wenn ja: warum?