Fußball-WM 2026

Argentinien im Finale: Messi wird zu Englands Albtraum. Kurz vor Schluss dreht Argentinien einen Rückstand gegen die Elf von Thomas Tuchel und zieht wieder ins WM-Endspiel ein. Lionel Messi taucht erst nicht auf – und bereitet dann die Tore von Enzo Fernández und Lautaro Martínez vor. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an. Der unbeladene Öltanker habe Warnungen ignoriert, schreibt das zuständige US-Regionalkommando auf der Plattform X. Man habe das Schiff, das unter der Flagge Curaçaos fährt, anschließend manövrierunfähig gemacht. Zum Liveblog

Russland meldet Tod des Saporischschja-Chefingenieurs. Der technische Leiter des besetzten Atomkraftwerks, Alexej Jakowlew, sei durch eine ukrainische Drohne getötet worden. Russlands Führung fordert von der internationalen Atomaufsicht IAEA eine „klare Reaktion“. Zum Liveblog

EXKLUSIV Koks auf Speed: Die neuen Lieferwege der Drogenschmuggler. Südamerikanische Kartelle suchen neue Wege, um Drogen nach Europa zu bringen. Ihre neueste Masche: superschnelle Motorboote, die das Kokain auf hoher See einladen. Zwischen den portugiesischen Azoren und den spanischen Kanaren hat sich ein „Kokain-Highway“ gebildet. Zum Artikel

Frankreich erlaubt Sterbehilfe. Die Nationalversammlung beschließt, den assistierten Suizid unter Auflagen zu legalisieren. Der Schritt ist äußerst umstritten, doch die Franzosen befürworten ihn laut Umfragen mit breiter Mehrheit. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Friedensnobelpreisträgerin fordert globale KI-Regeln. Maria Ressa mahnt im Interview mit SZ Dossier, dass die Risiken von Künstlicher Intelligenz ihren Nutzen überwögen. Die Welt habe bereits die Regulierung der Sozialen Medien verschlafen. Laut Ressa braucht es ein globales Regelwerk. Auch wichtig: Verbraucherschützer kritisieren die geplante Ausweitung der Datennutzung durch Krankenkassen. Zum Briefing

Geoökonomie: China setzt Staatsanwälte auf ausländische Firmen an. Die Volksrepublik erweitert ihr juristisches Arsenal im Wirtschaftskonflikt mit dem Westen. Staatsanwälte sollen einem Gesetzentwurf zufolge ausländische Unternehmen zivilrechtlich verklagen können, wenn diese Chinas „Gemeinwohlinteressen“ verletzen. Mit diesem neuen Mechanismus lassen sich auch Sanktionen abwehren. Zum Briefing