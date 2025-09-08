Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei hat bei den Wahlen in der Provinz Buenos Aires eine schwere Schlappe hinnehmen müssen. Seine Partei La Libertad Avanza kam bei der Abstimmung nur auf knapp 34 Prozent der Stimmen, die linke Opposition auf über 47 Prozent. „Zweifellos haben wir auf politischer Ebene eine klare Niederlage erlitten“, sagte der Staatschef. Der linke Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel Kicillof, sagte: „Milei, das Volk hat dir einen Befehl erteilt: Du darfst nicht für die Außenstehenden regieren, für die Konzerne, für die, die am meisten haben. Höre auf das Volk.“ In der Provinz Buenos Aires rund um die argentinische Hauptstadt leben über ein Drittel aller Einwohner des südamerikanischen Landes. Die Provinzwahl galt auch als Stimmungstest für die Parlamentswahl im Oktober. Milei verfügt bislang über keine eigene Mehrheit in der Abgeordnetenkammer und im Senat. Immer wieder werden seine Reformprojekte im Parlament gestoppt.