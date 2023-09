Polizisten sichern am Montag das Stadtparlament von Buenos Aires, wo Kritiker gegen Vizepräsidentschaftskandidatin Victoria Villarruel protestieren.

Es war Konsens, der Opfer der brutalen Militärdiktatur zu gedenken. Kurz vor der Präsidentenwahl gewinnen rechte Kräfte an Einfluss - und bewerten die Geschichte auf ihre Weise.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Eigentlich war es ein Akt, um einem dunklen Abschnitt der argentinischen Vergangenheit zu gedenken. Vielleicht aber hat das südamerikanische Land am Montag auch schon einmal einen Vorgeschmack darauf bekommen, was ihm in den nächsten Jahren bevorsteht, sollte der rechts-libertäre Javier Milei im Oktober die Präsidentenwahl gewinnen.