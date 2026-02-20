Das argentinische Unterhaus hat am frühen Freitag eine umstrittene Arbeitsmarktreform gebilligt. Die von dem libertären Präsidenten Javier Milei unterstützte Vorlage wurde

mit 135 zu 115 Stimmen angenommen. Argentinische Gewerkschaften hatten am Donnerstag mit ⁠einem landesweiten Streik gegen die Arbeitsmarktreform protestiert. Das Gesetz war bereits in der vergangenen Woche

vom Senat verabschiedet

worden. Da es jedoch im ‌Unterhaus geändert wurde, muss es ‌nun zur endgültigen Abstimmung erneut in den Senat. Der mächtige Gewerkschaftsdachverband CGT hatte für Donnerstag

zu einem

landesweiten Generalstreik aufgerufen. Das Gesetz zur

Arbeitsmarktsreform in Argentinien soll unter anderem Einstellungsvorschriften lockern, die Urlaubsregelungen ändern sowie die Ausweitung der Regelarbeitszeit von ‌acht auf zwölf Stunden ermöglichen. Zudem soll das Streikrecht eingeschränkt werden, ‌indem für bestimmte ‌Sektoren ein verpflichtender Mindestbetrieb eingeführt wird. Auf

Druck der Gewerkschaften waren einige Punkte aus der Vorlage

gestrichen worden. Präsident Javier Milei will mit ‌dem Gesetz nach eigenen Angaben Investitionen fördern und Bürokratie abbauen. Die aktuellen Vorschriften seien veraltet und behinderten das Wachstum, argumentiert der libertäre Präsident. Die Gewerkschaften fürchten dagegen eine ⁠Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten.