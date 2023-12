Von Christoph Gurk

Vielleicht muss man Luis Caputo erst einmal Respekt zollen. Der ehemalige Banker ist der neue Wirtschaftsminister von Argentinien, einem Land, das sich in einer allumfassenden ökonomischen Krise befindet: Die Inflation ist dreistellig, die Reserven der Zentralbank sind leer geräumt. Die Landeswährung Peso ist kaum noch das Papier wert, auf dem es gedruckt ist, und fast die Hälfte der Menschen in dem einst einmal so wohlhabenden südamerikanischen Land leben unter der Armutsgrenze. Der am Sonntag vereidigte Präsident Javier Milei will daher den US-Dollar als offizielle Währung einführen.