Die Argentinier haben gewählt, und wer einen Eindruck von der Stimmung dieses schicksalhaften Tages bekommen möchte, hat vor allem zwei Möglichkeiten: Eine ist die Stippvisite unter dem Balkon des prächtigen Hauses in der Straße San José mit der klingenden Hausnummer 1111.
ArgentinienJavier Milei feiert einen überraschend deutlichen Sieg
Lesezeit: 4 Min.
Argentiniens Präsident war als Mann mit der Kettensäge angetreten und ins Straucheln geraten. Bei den Zwischenwahlen am Sonntag haben ihm die Bürger aber klar den Rücken gestärkt.
Von Jan Heidtmann, Buenos Aires
Parlamentswahl in Argentinien:Was hat der Mann mit der Motorsäge wirklich erreicht?
Javier Milei trat mit dem Versprechen an, das Land von Grund auf zu reformieren. Nun setzt seine Regierung auf einen Milliardenkredit von Präsident Trump. Wie ist die Stimmung vor einer Wahl, die über das Schicksal des argentinischen Präsidenten entscheiden dürfte?
