Argentiniens Präsident war als Mann mit der Kettensäge angetreten und ins Straucheln geraten. Bei den Zwischenwahlen am Sonntag haben ihm die Bürger aber klar den Rücken gestärkt.

Die Argentinier haben gewählt, und wer einen Eindruck von der Stimmung dieses schicksalhaften Tages bekommen möchte, hat vor allem zwei Möglichkeiten: Eine ist die Stippvisite unter dem Balkon des prächtigen Hauses in der Straße San José mit der klingenden Hausnummer 1111.