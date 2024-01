Aus Protest gegen Reformen der neuen ultraliberalen Regierung von Präsident Javier Milei hat in Argentinien ein Generalstreik begonnen. Tausende kamen am Mittwoch laut Fernsehberichten auf der Plaza del Congreso vor dem Nationalkongress in der Hauptstadt Buenos Aires zu einer Kundgebung. Die größte Gewerkschaft des südamerikanischen Landes, die CGT, hatte zu dem Ausstand aufgerufen.