24. August 2018, 18:56 Uhr Argentinien Die Tagebücher des Chauffeurs

Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner wird der Korruption verdächtigt. Ihre Anwesen wurden von den Behörden durchsucht. Noch genießt die 65-jährige Senatorin Immunität vor Strafverfolgung.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

Das argentinische Fernsehen war live auf Sendung, als ein Großaufgebot der Polizei am Mittwoch eine 250-Quadratmeter-Wohnung im Stadtteil Recoleta von Buenos Aires durchsuchte. Sie kamen mit Feuerwehrleuten, Sprengstoffexperten, Hunden und der ganz in Weiß gekleideten Spurensicherung. Es war ein Medienspektakel mit Ankündigung. Die Wohnung gehört der ehemaligen Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner. In ihren Anwesen in den patagonischen Städten Río Gallegos und El Calafate gab es ähnliche Razzien. Ob die Ermittler fanden, was sie suchten, blieb unklar. Kirchner wusste ja, dass die Polizei kommen würde.

Stunden zuvor hatte der argentinische Senat einstimmig den Einsatz genehmigt - auch mit der Stimme der Senatorin Kirchner. Ihren Segen hatte dieser Tag der offenen Türen aber trotzdem nicht. Kurz bevor sie mit ihrem Votum zu einem unvermeidlichen Abstimmungsergebnis beitrug, sprach sie von "politischer Verfolgung" und sagte: "Ich bereue nichts."

Die Hausdurchsuchungen bei der Ex-Präsidentin, die im kommenden Jahr wie-der Präsidentin werden will, sind der Höhepunkt eines Krimis, der unter dem Namen "causa de los cuadernos" bekannt ist. Der Fall der Notizblöcke. Beobachter sprechen vom größten Korruptionsskandal in der Geschichte Argentiniens. Er basiert auf Aufzeichnungen des ehemaligen Chauffeurs Oscar Centeno, der von 2005 bis 2015 hohe Regierungsbeamte und nach eigenen Angaben auch kofferweise Schmiergeld transportierte. Seine Fahrtenprotokolle hat er fein säuberlichnotiert. Und demnach immer wieder die Privatresidenzen des ehemaligen Präsidenten Néstor Kirchner sowie dessen Ehefrau und Nachfolgerin Cristina beliefert.

Der Staatsanwaltschaft zufolge geht es um 140 Millionen Euro Schmiergeld, mit der sich Unternehmer staatliche Aufträge zu überhöhten Preise gesichert haben sollen. Die Notizbücher wurden zunächst der Zeitung La Nación zugespielt. Inzwischen stehen sie im Netz.

Zahlreiche Unternehmer und Politiker wurden deshalb in den vergangenen Tagen verhaftet. Cristina Kirchner ist als Senatorin vor der Strafverfolgung ge-schützt, solange der Senat ihre Immunität nicht aufhebt. Der anstehende Präsidentschaftswahlkampf ist damit aber um ein hochemotionales Thema reicher. Zumal zu den beschuldigten Firmen auch das Bauunternehmen IECSA gehört. Bis März 2017 war es im Besitz der Firmengruppe Macri und wurde von einem Cousin des aktuellen Staatschefs Mauricio Macri geführt.