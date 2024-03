Die Arbeitszeit von Lehrern ist schwer zu messen, besteht sie doch aus weit mehr als nur dem Unterricht. Darin sind sich alle einig. In dem, was daraus folgt, nicht.

Von Kathrin Müller-Lancé

Seit sie ihre Arbeitszeit erfasst, hätten sie schon ein paar Dinge überrascht, sagt Caroline Muñoz del Rio, Lehrerin an einer berufsbildenden Schule in Berlin. Zum Beispiel, dass es streng genommen auch Arbeit ist, wenn sie in der großen Pause mit einer Schülerin spricht. Oder wenn sie mittags mit Kolleginnen im Lehrerzimmer über die Probleme mit einer Klasse diskutiert. Muñoz del Rio, die Deutsch und Spanisch unterrichtet, ist eine von mehr als 2000 Lehrerinnen und Lehrern, die an der Berliner Arbeitszeitstudie teilnehmen, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Zusammenarbeit mit der Uni Göttingen durchführt.