Sind die Deutschen faul? Wären alle Probleme der Bundesrepublik gelöst, wenn ihre Bürger einfach nur länger arbeiten würden? Den Eindruck bekommt man, wenn man Bundeskanzler Friedrich Merz zuhört. Erst im Januar sagte Merz: „Mit Work-Life-Balance und Viertagewoche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten, und deswegen müssen wir mehr arbeiten!“ Oder vergangenes Jahr beim Sommerinterview im ZDF: „Wir müssen insgesamt in unserem Land eine höhere volkswirtschaftliche Leistung erbringen“, erklärte er da. Und: „Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer.“ Vergangene Woche schloss sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Bundeskanzler an. In einem Interview mit der Bild sagte er, es müsse wieder länger gearbeitet werden und: „Schweizer arbeiten zum Beispiel viel länger.“