Seit Wochen beteuern Kanzler Friedrich Merz und die SPD-Parteichefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil, wie wichtig es sei Kompromisse zu finden für die anstehenden Reformen, die das Land wieder zum Laufen bringen sollen. Bas’ Pläne für eine Lockerung der Arbeitszeitregeln haben nun gezeigt, wie dieser Prozess misslingen kann. Nachdem am Donnerstag ein Gesetzentwurf aus ihrem Ministerium zur Reform des Arbeitszeitgesetzes bekannt wurde, ist in der Koalition offener Streit darüber ausgebrochen.
BundesregierungNeues Arbeitszeitgesetz: Der erste Entwurf dürfte schon mal erledigt sein
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Ein geleakter Gesetzentwurf, empörte Arbeitgeber und eine offensive DGB-Chefin: Der offene Streit um das Arbeitszeitgesetz zeigt, wie schwierig die aktuellen Reformen werden können.
Von Roland Preuß, Berlin
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