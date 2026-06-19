Seit Wochen beteuern Kanzler Friedrich Merz und die SPD-Parteichefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil, wie wichtig es sei Kompromisse zu finden für die anstehenden Reformen, die das Land wieder zum Laufen bringen sollen. Bas’ Pläne für eine Lockerung der Arbeitszeitregeln haben nun gezeigt, wie dieser Prozess misslingen kann. Nachdem am Donnerstag ein Gesetzentwurf aus ihrem Ministerium zur Reform des Arbeitszeitgesetzes bekannt wurde, ist in der Koalition offener Streit darüber ausgebrochen.