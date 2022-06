Feierabend - was ist das?

Beruf und Privates finden wieder am selben Ort statt. Für manche könnte das Home-Office auch zur Gefahr werden.

Zehn Stunden ohne Pause, 50 bis 60 Stunden in der Woche: Jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland ist süchtig nach Arbeit, zeigt eine Studie. Eine Berufsgruppe ist dabei besonders betroffen.

Von Bernd Kramer

Es ist gut dreizehn Jahre her, da kriselte es privat bei dem Mann, der so erfolgreich als Bauleiter arbeitete, aber heute lieber anonym bleibt. Nennen wir ihn Frank Meier. Damals war er ständig gereizt, seine Freundin begann fremdzugehen, und auf der Suche nach Hilfe saß Meier eines Tages im Vortrag eines Beziehungsexperten. In einem Nebensatz fiel der Begriff, der Meier plötzlich wie die Erklärung seiner Probleme erschien: Arbeitssucht.