Wie gut sind Beschäftigte vor Gefahren geschützt? Das müssen die Bundesländer jedes Jahr in mindestens fünf Prozent der Betriebe kontrollieren. In der Praxis geschieht es deutlich seltener.

Wer den Halleyschen Kometen sehen will, der benötigt vor allem eins: Geduld. Im Schnitt rauscht der Himmelskörper nur alle 76 Jahre an der Erde vorbei. Für viele Menschen ist das ein „Once in a lifetime“-Ereignis. In Berlin gibt es allerdings etwas, auf das man statistisch noch länger warten muss: den Besuch der Arbeitsschutzbehörde in einem Betrieb. Ein Berliner Unternehmen wird derzeit statistisch gesehen nur etwa alle 83 Jahre kontrolliert.