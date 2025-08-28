In Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger Menschen einen Ausbildungsvertrag neu abgeschlossen als im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2024 rund 475 100 Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung neu abgeschlossen. Das seien 1,0 Prozent weniger als 2023. Dabei sei die Zahl der von deutschen Azubis abgeschlossenen Neuverträge um 4 Prozent gesunken, während die Zahl der Neuverträge von Auszubildenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit um 17 Prozent gestiegen sei. Auch im Zehnjahres-Vergleich zeige sich: Die Zahl der Neuverträge von ausländischen Auszubildenden habe sich von 36 200 (2014) auf rund 70 000 (2024) nahezu verdoppelt.