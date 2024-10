Arbeitsmarkt:Volle Fahrt in die Flaute

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) räumte am Mittwoch ein, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung in diesem Jahr wider Erwarten um 0,2 Prozent sinken und die Rezession des Vorjahres sich damit fortsetzen werde. Das werde auch der Arbeitsmarkt zu spüren bekommen. Stand jetzt müsse man davon ausgehen, dass die Zahl der Erwerbslosen um 165 000 Menschen steigen werde. Die Frage, ob er wie Nahles ein Überschreiten der Drei-Millionen-Marke befürchte, ließ der Minister unbeantwortet. Wie steht es denn nun um den deutschen Arbeitsmarkt? Wie groß ist das Risiko, die eigene Stelle zu verlieren – oder keine neue mehr zu finden? Kommt die Massenarbeitslosigkeit zurück wie vor 20 Jahren?

Ambivalenter Arbeitsmarkt

„Zu den früheren Zeiten der Massenarbeitslosigkeit kehren wir nicht zurück“, sagt Enzo Weber. Der Wirtschaftsprofessor an der Uni Regensburg erstellt am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit Analysen und Prognosen zum Arbeitsmarkt. Die Entlassungen nähmen zwar zu, aber verglichen mit früheren Jahren bewege man sich immer noch auf einem niedrigen Niveau, sagt Weber. „Von den Zeiten, in denen wir fünf Millionen Arbeitslose hatten, sind wir weit entfernt“, sagt auch Klaus Wohlrabe, der am Münchner Ifo-Institut jeden Monat für das „Beschäftigungsbarometer“ Unternehmen befragen lässt, ob sie Leute einstellen oder entlassen wollen. Eine Entwarnung ist das freilich nicht. Es ist absehbar, dass die Lage für viele Beschäftigte und Arbeitssuchende schwieriger wird als ohnehin schon.

Einerseits wächst die Zahl der Beschäftigten in Deutschland weiterhin, das IAB rechnet auch im kommenden Jahr noch mit einem leichten Zuwachs. Andererseits nimmt aber auch die Zahl der Arbeitslosen zu, im Durchschnitt erwartet Weber kommendes Jahr 2,84 Millionen, das sind noch einmal gut 60 000 Menschen mehr als dieses Jahr. Damit ist er sogar optimistischer als Habeck. Hintergrund ist, dass viele Arbeitslose, vor allem Langzeitarbeitslose im Bürgergeld, weder Berufsausbildung noch Studienabschluss vorweisen können. Sie passen nicht auf die offenen Stellen, die es ja durchaus noch zu Hunderttausenden gibt. Allerdings melden die Arbeitgeber immer weniger offene Stellen. Wie lange wird die Flaute anhalten? „Erst 2026 wird die Arbeitslosigkeit voraussichtlich wieder zurückgehen“, sagt Wohlrabe.

Folgen für die Beschäftigten

Die Auswirkungen spüren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbständige je nach Branche sehr unterschiedlich. Zwei Faktoren bringen die Unternehmen derzeit in die Bredouille: Die Konjunktur läuft schlecht, zugleich sollen sie die Transformation bewältigen hin zu einer klimafreundlichen und digitalisierten Produktion. „Derzeit verlieren wir pro Monat 7000 Jobs in der Industrie. Das war früher nicht so“, sagt Weber. „Das Risiko, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ist vor allem in der Industrie gestiegen, bei den Energieversorgern, auf dem Bau und im Gastgewerbe.“

Die Unternehmensbefragungen des Ifo-Instituts weisen in dieselbe Richtung, in der Industrie wollten die Unternehmen am stärksten Stellen abbauen, sagt Klaus Wohlrabe. „Am schlechtesten ist die Stimmung in der Automobilbranche, in der Elektrotechnik und im Maschinenbau.“ Die Umfragen und Prognosen spiegeln sich in den Meldungen bekannter Unternehmen wider: Bosch, Thyssenkrupp oder auch der Automobilzulieferer Continental entlassen Leute oder haben das angekündigt. Und Vertreter der Baubranche verschicken schon seit vielen Monaten traurige Statements, in denen sie höhere Baukosten, weniger Baugenehmigungen und mehr insolvente Unternehmen beklagen. Die vergleichsweise hohen Zinsen erschweren es vielen jungen Familien und Immobilienunternehmen, neue Häuser zu finanzieren.

Anderswo dagegen werden dringend Leute gesucht. Menschen, die Kinder betreuen oder unterrichten, die Alte und Kranke pflegen, auch Behörden stellen neue Mitarbeiter ein. Zudem scheint der jahrelange Personalabbau bei Banken und Versicherungen ein Ende zu finden. Auch die Industrie sollte man als Arbeitgeber keineswegs abschreiben, sagt IAB-Experte Weber. „Es ist ja nicht so, dass die Industrie keine Arbeitskräfte mehr brauchen wird. Sie braucht nur welche mit anderem Profil. Die gleichen Berufe, aber andere Anwendungsfelder.“ Man könnte hier Ingenieure anführen, die sich mit der Anwendung von grünem Wasserstoff auskennen statt mit der von Steinkohle. Es herrsche ja trotz allem Fachkräftemangel, sagt Wohlrabe. „Wenn Sie gut ausgebildet sind, haben Sie weiterhin gute Chancen.“

Wer derzeit oder in den kommenden Jahren in den Beruf einsteigen will, kann ebenfalls auf gute Stellenangebote hoffen. Das hängt allerdings wiederum von der Qualifikation ab, die man mitbringt. „Wenn Sie jetzt Ihr Abitur oder Ihr Studium abschließen, dann würde ich mir nicht allzu große Sorgen machen“, sagt Wohlrabe.

Einfluss von Zinsen und Politik

Was könnte einen Aufschwung des Arbeitsmarktes beschleunigen? Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. Die Hoffnungen ruhen beispielsweise darauf, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter senkt, wodurch Kredite für Unternehmen billiger und Investitionen rentabler werden dürften. Allerdings: „Wenn die Zinsen weiter sinken, so wird sich dies erst mit Verzögerung bei den Arbeitsplätzen bemerkbar machen“, sagt Ifo-Forscher Wohlrabe.

Habeck zeigt sich für 2025 und 2026 mit Wachstumsprognosen von 1,1 und 1,6 Prozent optimistischer als die meisten Experten. „Die Zinsen sinken, die Lohnabschlüsse steigen. Das heißt, dass wieder mehr Geld verfügbar ist“, sagte er. Er und die Bundesregierung setzen vor allem auf ihre im Sommer vereinbarte Wachstumsinitiative, die einen Abbau von Bürokratie, Steuererleichterungen und mehr Druck auf Bürgergeldbezieher vorsieht. Maßnahmen, die Habeck am Mittwoch erneut als Aufbauprogramm präsentierte. „Wenn sie umgesetzt werden, und zwar vollständig, dann wird die Wirtschaft stärker wachsen, wieder mehr Menschen in Arbeit kommen“, sagte er. Laut der Haushaltsplanung der Koalition erwartet das Bundesarbeitsministerium sogar ein Jobwunder durch die Wachstumsinitiative, jedenfalls ist ein starker Rückgang der Bürgergeldempfänger in den Haushaltsplänen eingepreist.

Die Wissenschaftler Weber und Wohlrabe haben da noch nicht Feuer gefangen. „In die Wachstumsinitiative würde ich nicht allzu viel Hoffnung setzen“, sagt Wohlrabe. Für eine baldige Trendwende auf dem Arbeitsmarkt müsste ein größeres Paket kommen. Immerhin, sagt Weber, die Wachstumsinitiative der Bundesregierung werde spürbar sein, sie umfasse etliches, was in die richtige Richtung gehe. „Die Initiative allein wird aber nicht reichen, um einen Aufschwung in Gang zu setzen.“ Selbst Robert Habeck räumte am Mittwoch ein, dass das Paket allein wohl zu klein sei für den schnellen Aufschwung. Man kann es auch so ausdrücken: Auf absehbare Zeit wird es für die Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt insgesamt nicht besser werden, sondern schlechter.